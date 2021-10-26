На Дніпропетровщині голову сільської ради затримали за вимагання ₴100 тис. хабаря

Посадовець вимагав із підприємця 100 тисяч гривень за не перешкоджання йому у веденні господарської діяльності.

44-річного чоловіка затримали під час отримання першої частини неправомірної винагороди у сумі 43 тис. гривень. Правопорушення задокументували працівники слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області спільно з працівниками управління захисту інтересів суспільства та держави під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. У службовому кабінеті та за місцем мешкання посадовця провели обшуки. У фігуранта вилучили документи, які підтверджують його злочинну діяльність.

Як виявилось, голова однієї із сільських рад у Павлоградському районі вимагав хабар, а в разі не отримання грошей погрожував підприємцю знищенням врожаю. Також за вказану суму обіцяв посприяти у виділенні та узаконенні земельної ділянки, розташованої на території сільської ради.

23 жовтня чоловіку оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Цього ж дня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області