На Дніпропетровщині група осіб, яка збувала наркотики, за мільйон гривень намагалася підкупити посадовця поліції

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із поліцейськими Дніпропетровщини викрили злочину групу, яка виготовляла та збувала наркотичний засіб — марихуану. Аби діяти безперешкодно, дилери пообіцяли начальнику підрозділу поліції мільйон гривень. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, діяльність наркоугруповання припинено.

У поле зору оперативників Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України потрапила група осіб, яка організувала схему розповсюдження марихуани на території Нікопольського району. Причетними до злочинних оборудок виявилися місцеві мешканці віком від 28-ми до 55-ти років. Рослини конопель вони вирощували у теплицях на власних присадибних ділянках, де згодом висушували, подрібнювали та готували для подальшого збуту.

За викритим фактом Дніпропетровською обласною прокуратурою було розпочато кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Згодом матеріали були передані за підслідністю до Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Водночас, щоб уникнути проблем із законом, лідер групи звернувся до начальника Нікопольського районного управління поліції з корупційною пропозицією. 55-річний чоловік запропонував посадовцю поліції мільйон гривень за невтручання поліцейських у його кримінальний «бізнес». Полковник поліції відразу повідомив про подію оперативникам внутрішньої безпеки поліції.

За матеріалами УДВБ НПУ слідчі поліції Дніпропетровщини внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Спільними діями працівники поліції, під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури, задокументували факт надання посадовцю поліції 42 500 гривень — частини обіцяного хабаря. Предмет злочину вилучено. Також проведено оперативну закупку наркотовару.

За фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення учасників наркоугруповання затримано. Проведено санкціоновані обшуки за місцями їх мешкання.

Під час заходів виявлено та вилучено наркотичні засоби, гроші, мобільні телефони, банківські картки, електроні ваги.

Попередній підрахунок вартості вилучених нарковмісних засобів — 6,5 кілограмів марихуани — за цінами «чорного ринку» складає майже 1 300 000 гривень.

Наразі за незаконні оборудки з наркотиками слідчі поліції вручили підозри трьом учасникам угруповання. Двох фігурантів уже затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Крім цього, 55-річному чоловікові доведеться відповідати не лише за виготовлення та збут марихуани, а й за спробу підкупу посадовця Нацполіції. У разі доведення вини змовникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Тривають подальші слідчі дії для встановлення інших учасників групи та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України