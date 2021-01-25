На Дніпропетровщині оголошено про підозру чоловіку, який вчиняв домашнє насильство відносно своїх батьків

Протягом року 60-річна мати та 64-річний батько терпіли знущання та образи від власного сина, який вчиняв сварки та бійки, вимагаючи гроші на горілку.

37-річний чоловік неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення, також стосовно кривдника застосовувалися спеціальні заходи у вигляді винесення термінового заборонного припису. Це зупиняло чоловіка на деякий час, однак потім він знову продовжував ображати батьків.

Зрештою життя пенсіонерів у власному будинку стало нестерпним, і після чергових знущань мати звернулась із заявою до Південного відділення поліції. За фактом домашнього насильства було відкрито кримінальне провадження.

22 січня за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Поліцейські закликають в жодному разі не терпіти домашнє насильство, а своєчасно звертатися по допомогу!

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського відділу поліції