На Дніпропетровщині організаторку та членів злочинної групи судитимуть за постачання наркотиків до виправної колонії

Організувала наркобізнес мешканка Дніпра, її співорганізатором був засуджений, який відбуває покарання у виправній колонії. До діяльності залучила ще чотирьох осіб, двоє з яких — раніше відбували покарання в цій установі.

Жінка безпосередньо відповідала за придбання та зберігання наркотиків, співорганізатор розповсюджував їх серед засуджених та збирав гроші. Двоє учасників відповідали за доставку метадону до виправної колонії. За допомогою рогаток та арбалету перекидали «товар» на територію установи. Також у групі була людина, яка відповідала за так звану бухгалтерію. Окрім того, поліцейські встановили особу, в якої організатор закуповувала наркотики.

На початку квітня 2020 року співробітники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчого управління обласної поліції, обласної прокуратури та виправної колонії затримали учасників злочинного угруповання та провели санкціоновані обшуки за місцем їхнього мешкання та у камерах спецустанови.

Правоохоронці вилучили наркотичні та психотропні речовини на два мільйони гривень та засоби, за допомогою яких передавали їх до колонії. Також вилучено понад 53 тисячі гривень та 12 700 доларів США, зброю, набої до неї, банківські картки, мобільні телефони та «чорнові» записи.

Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт відносно організаторки та п’ятьох членів ОЗГ до Ленінського районного суду м. Дніпропетровськ.

Зловмисники обвинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.ч. 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України