На Дніпропетровщині поліцейські викрили факти незаконних порубок лісу на мільйони гривень

Викрили протиправну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

За попередніми даними, організував діяльність керівник одного з лісництв області. Для реалізації злочинних планів занижували обсяги зрубленої деревини. Надалі реалізовували ліс локальним деревообробним компаніям за заниженими цінами.

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24 та 25 листопада поліцейські провели ряд обшуків у фігурантів та на території самого лісництва. Вилучили понад 700 кубометрів лісу, документацію та «чорнові» записи. Загальна вартість вилученої деревини перевищує 1,3 млн грн.

Національна поліція України