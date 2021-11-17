На Дніпропетровщині поліцейські вилучили з автомобіля 3,6 тонни нелегального спирту

Жодних супровідних документів на вантаж водій не надав.

12 листопада близько 16:00 поліцейські сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Кам’янського РУП за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Renault Мasters». Правоохоронці склали адміністративний протокол та оглянули транспортний засіб.

В результаті у вантажному відсіку вони виявили 18 пластикових бочок об’ємом приблизно 200 літрів кожна. Всі вони були заповнені прозорою речовиною, за запахом схожою на спирт. 22-річний водій жодних супровідних документів на вантаж не мав. Не зміг він також пояснити, кому належить спирт та пункт свого кінцевого призначення.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Зразки рідини направили на експертне дослідження.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції