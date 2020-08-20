На Дніпропетровщині поліцейські затримали керівників двох установ на хабарі

Заступник начальника одного з управлінь захисних масивів дніпровських водосховищ вимагав 100 тисяч гривень неправомірної вигоди, а начальник міжрайонного управління водного господарства – 3000 доларів США. Затримали зловмисників під час одержання ними перших «траншів».

Корупційну діяльність посадової особи одного з управлінь захисних масивів дніпровських водосховищ викрили співробітники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі обласного управління Нацполіції та військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України.

Заступник управління, який також є депутатом районної ради, вимагав від підприємця 100 000 гривень неправомірної вигоди. За вказану суму обіцяв безперешкодно передати в оренду складські приміщення, що перебувають на балансі установи.

Протиправну діяльність ще одного посадовця задокументували оперативники та слідчі Соборного відділення поліції Дніпровського відділу поліції спільно з Дніпропетровською місцевою прокуратурою №2. За постановку на облік громадянина як платника-користувача природними ресурсами начальник міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України вимагав 3 000 доларів США.

У середу, 19 серпня, обох зловмисників затримали під час одержання перших «траншів» від визначеної ними суми неправомірної вигоди. Зокрема заступника одного з управлінь захисних масивів дніпровських водосховищ –під час отримання 48 000 гривень, а начальника міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів — 11 200 гривень.

Зазначені кошти поліцейські вилучили та долучили до матеріалів кримінальних проваджень.

Наразі обидва посадовці затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою чинним законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадуємо, в середу у Києві правоохоронці викрили в отриманні неправомірної вигоди посадовців Подільської райдержадміністрації.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України