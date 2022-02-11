На Дніпропетровщині поліцейські затримали так званого «смотрящого» за містом

«Кримінальному авторитетові» та особі, яка до нього звернулася за «допомогою», повідомлено про підозру.

Задокументували протиправну діяльність підозрюваних оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі обласної поліції. За даними слідства, жінка звернулася до «смотрящого» за одним із міст Дніпропетровської області, аби той допоміг їй вирішити проблеми з нерухомістю. Маючи вплив та зв’язки у кримінальному середовищі, чоловік організував силове вирішення даного питання.

Учора, 10 лютого, поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України так званого «смотрящого». Йому та жінці, котра звернулася за «допомогою», повідомили про підозру: «кримінальному авторитетові» — за встановлення або поширення злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-1 Кримінального кодексу України), жінці — за звернення за застосуванням злочинного впливу (ч. 1 ст. 255-3 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

За встановлення або поширення злочинного впливу передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна, а за звернення за застосуванням злочинного впливу — від трьох до семи років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України