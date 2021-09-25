На Дніпропетровщині поліцейські завадили спробі рейдерського захоплення врожаю соняшника

Група чоловіків протидіяли законній господарській діяльності сільськогосподарського підприємства. Вони на автомобілях заблокували «Камаз» з 7 тонами насіння соняшника та у грубій формі вимагали припинити збір врожаю, при цьому погрожували потерпілим фізичним насильством. Під час слідчих заходів правоохоронці затримали 21 особу.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що на полі площею понад 70 га, розташованому на території Миколаївської селищної ради, зібралася група чоловіків на автомобілях, які заблокували «КамАЗ» з 7 тонами насіння соняшника. Молодики у грубій формі вимагали припинити збір врожаю, при цьому погрожували потерпілим фізичним насильством.

23 вересня поліцейські слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, відділення поліції № 8 Дніпровського РУП за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення задокументували злочин та провели затримання осіб, причетних до рейдерства. Встановлено, що до протиправної діяльності причетна 21 особа, жителі різних регіонів України, які за грошову винагороду протидіяли збору врожаю. З них четверо чоловіків були затримані в порядку ст. 208 КПК України. У них вилучили мобільні телефоні, ножі, газовий балон та сім автомобілів.

Сьогодні чотирьом затриманим вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі строком до шести років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області