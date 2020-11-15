На Дніпропетровщині поліцейський, повертаючись зі служби, затримав розбійника

Зловмисник вдарив жінку по голові та, погрожуючи ножем, заволодів її речами. Саме тоді неподалік проходив оперативник Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції, який почув крики про допомогу. Правоохоронець наздогнав зловмисника та затримав його.

Подія сталася ввечері на вулиці Солідарності у місті Кам’янське. Оперативник почув крики про допомогу та побачив жінку, яка намагалася наздогнати чоловіка з сумкою у руках. Правоохоронець наздогнав втікача та затримав його.

Поліцейський передав правопорушника колегам з Кам’янського відділу поліції, які в складі слідчо-оперативної групи приїхали на місце події. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за грабежі, крадіжки та розбійні напади. У зловмисника вилучено частину речей потерпілої та знаряддя злочину.

Слідчі територіального відділу поліції під процесуальним керівництвом Дніпродзержинської місцевої прокуратури повідомили затриманому про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України