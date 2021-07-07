На Дніпропетровщині поліція розшукує 28-річного зловмисника, який поранив ножем дитину

Зловмисник спричинив 2-річному хлопчику колото-різані поранення шиї та спини, після чого втік з місця злочину.

7 липня до поліції надійшло повідомлення від мешканки Софіївського району, про те що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2 та 7 років і погрожує розправою.

В результаті дій зловмисника постраждав 2-річний хлопчик. У тяжкому стані з ножовими пораненнями його доставили до лікарні.

Зараз на місці події працюють правоохоронці. Вживаються оперативні заходи для встановлення місця перебування та затримання нападника. Вирішується питання про правову кваліфікацію злочину.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП