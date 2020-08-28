На Дніпропетровщині поліція викрила шахрайську «схему» заволодіння нерухомістю на мільйони гривень

У «схемі» задіяні адвокатка, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур. Усім зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кількох злочинів.

Злочинну «схему» із заволодіння нерухомістю громадян та комерційних структур викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань, слідчі слідчого управління обласної поліції та прокуратури.

Організатором виявилася 36-річна адвокатка та директорка товариства. У заволодінні майном їй допомагали двоє керівників товариств, нотаріус, приватний підприємець та державний реєстратор.

На підставі фіктивних рішень суду отримали право власності на чотири об’єкти – квартиру, два будинки та нежитлове приміщення, які знаходились у законній власності третіх осіб. Зареєстрували майно вартістю 8,8 млн гривень на підконтрольних осіб – незахищені верстви населення. Надалі примусово їх виселили, а нерухомість продали.

У четвер, 27 серпня, організатору та учасникам шахрайської «схеми» слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України