На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка за напад на поліцейського

Під час з’ясування обставин правопорушення 43-річний чоловік кинувся на співробітницю поліції та вдарив її в обличчя.

Ввечері 7 жовтня патрульні поліцейські виїхали за повідомленням про неналежне виконання батьківських обов’язків. Під час опитування порушник поводився агресивно, не реагував на зауваження та напав на співробітницю поліції з кулаками.

За нанесення тілесних ушкоджень поліцейській, під час виконання службових обов’язків, нападника затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчими за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області