На Дніпропетровщині поліція затримали членів злочинної організації, які тероризували фермерів

Розбійні напади, погрози вбивством, викрадення – методи, які використовували зловмисники для захоплення майна місцевих аграріїв. Поліцейські затримали організатора і трьох найактивніших учасників. Усім повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Оперативники управлінь стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, карного розшуку та слідчі слідчого управління обласного главку поліції встановили всіх учасників злочинної організації та зібрали достатньо доказів їхньої причетності до скоєння низки злочинів. Це стало підставою для затримання зловмисників та повідомлення їм про підозру.

Як встановили поліцейські, організував діяльність злочинної організації, що «спеціалізувалася» на рейдерських захопленнях, 48-річний киянин. У помічники взяв мешканців столиці, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. У поле зору зловмисників потрапляли виключно фермери. Аби заволодіти їхнім майном, постраждалим погрожували фізичною розправою, навіть вбивством. Надалі скоювали озброєні напади на працівників фермерських господарств. Якщо такі «методи» не діяли на аграріїв, вдавалися до викрадень.

Зокрема восени минулого року учасники угруповання викрали фермера, силою змусили його працівників залишити місце роботи та утримували потерпілого до того часу, поки не зібрали урожай. Надалі на підставі підроблених документів переоформили фермерське господарство на свою підставну особу.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили всіх учасників, які брали участь у захопленні майном фермерів.

У четвер, 18 лютого, поліцейські за силової підтримки спецпризначенців КОРД, полку поліції особливого призначення та спецпідрозділу ДСР затримали організатора та трьох учасників злочинної організації. Крім того, провели санкціоновані обшуки на території Києва, Запоріжжя, Дніпропетровської та Херсонської областей. Вилучили зброю, автомобілі зловмисників, «чорнові» записи, радіостанції, господарську документацію, печатки різних товариств та інші речі, які використовувалися у злочинній діяльності.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури чотирьом затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), ст. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 206 (протидія законній господарській діяльності), та ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

На даний час проводяться слідчі дії для отримання обґрунтованих доказів причетності інших учасників до злочинної діяльності та притягнення їх до відповідальності.

За скоєне організатору та учасникам злочинної організації може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

До суду вже скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на вилучене майно.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України