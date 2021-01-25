На Дніпропетровщині працівники карного розшуку затримали торговця боєприпасами (фото)

Правоохоронці задокументували факт продажу двох гранат та вилучили боєприпаси.

Поліцейські встановили, що до злочинної діяльності причетний 49-річний раніше судимий місцевий мешканець. 23 січня в ході слідчих заходів його затримали та задокументували продаж 2-х гранат типу «РКГ-ЗЕМ ТГ-45».

Боєприпаси та отримані від їх збуту гроші вилучили. Також у його рюкзаку поліцейські виявили ще один аналогічний боєприпас. Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК України.

За узгодженням із прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3-х до 7 років позбавлення волі. На теперішній час вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського відділу поліції