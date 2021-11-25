На Дніпропетровщині правоохоронці ліквідували канал незаконної легалізації іноземців в Україні

Шляхом укладання фіктивних шлюбів з українками громадяни Сирії, Єгипту, Іраку та Туреччини отримували довгострокові візи та право проживання на території України. Організували незаконну схему двоє іноземців та двоє громадян України.

Як встановили поліцейські, іноземці знаходили потенційних клієнтів, які бажали отримати українське громадянство, а «партнери» в Україні сприяли їх незаконному переправленню через державний кордон нашої держави. Тут вони підшуковували українок, які за певну винагороду погоджувалися вступити у фіктивний шлюб. Також, до злочинної схеми була причетна співробітниця одного з районних відділів реєстрації актів цивільного стану, яка сприяла укладанню фіктивних шлюбів у прискорені терміни.

В результаті такої схеми іноземець на законних підставах отримував посвідку на тимчасове або постійне право проживання на території України й реєструвався за місцем мешкання однієї з учасниць групи. Вартість оформлення фіктивного шлюбу становила 500 доларів, а отримання посвідки на постійне проживання коштувало близько 2000 доларів. У такий спосіб зловмисники збагатилися на суму понад 120 тисяч доларів США.

24 листопада за місцями мешкання фігурантів відбулися обшуки, в ході яких були вилучені свідоцтва про шлюб, паспорти іноземців, «чорнові» записи, мобільні телефони, печатки, гроші та інші речові докази. В рамках досудового розслідування були опитані свідки, зокрема й жінки, які вступили у фіктивний шлюб.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо вручення фігурантам повідомлення про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинної діяльності та інших осіб, причетних до нелегальної схеми.

Протиправну діяльність групи викрили поліцейські управління міграційної поліції спільно зі слідчими ГУНП в Дніпропетровській області за участі Служби безпеки України в Дніпропетровській області. Процесуальне керівництво справи здійснювала Дніпропетровська обласна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області