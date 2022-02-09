На Дніпропетровщині припинено діяльність нарколабораторії з щомісячним оборотом в мільйон гривень

Двоє чоловіків на території Нікопольського району облаштували лабораторію з виготовлення метамфетаміну, метадону і Alpha-PVP. Збували психотропи на території Дніпропетровської області використовуючи Інтернет-ресурси.

За місцем розташування лабораторії та місцем проживання фігурантів правоохоронці провели ряд обшуків.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили обладнання для виготовлення психотропів, понад 400 каністр з різними психотропними речовинами, понад 20 тис. доларів США та понад 20 тис. гривень, понад 18 кг кристалічної психотропної речовини, банківські картки, ноутбуки, мобільні телефони, флеш носії та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність наркозбувачів.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених речовин становить майже п’ять мільйонів гривень.

Національна поліція України