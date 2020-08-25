На Дніпропетровщині припинено постачання зі Східної Азії сильнодіючих речовин під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування

Прокуратурою Дніпропетровської області спільно з працівниками Управління СБУ в області припинено діяльність групи осіб, які займались контрабандним ввезенням сильнодіючих речовин зі Східної Азії для виготовлення та збуту анаболічних стероїдів (ч.2 ст.201 та ч.4 ст.321 КК України).

За даними слідства, учасники групи, до складу якої входили громадяни України та іноземці, замовляли суміші з вмістом метандієнону і нандролону, які у подальшому використовували для синтезу анаболічних стероїдів. Гуртові партії товару доправляли авіасполученням через міжнародні поштові сервіси під виглядом косметики, побутової хімії та продуктів харчування.

В Україну сильнодіючі речовини учасники групи ввозили через міжнародний аеропорт «Бориспіль», звідки транспортували на склади і у підпільну лабораторію в Броварах та збували під виглядом продукції відомих марок не лише на території України, а й постачали замовникам з країн Західної Європи.

У ході понад 10 обшуків виявлено та вилучено майже 2 т готової продукції, упаковки для фасування товару, етикетки, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, спеціальне обладнання для виробництва незаконної продукції, чорнові записи, документацію та грошові кошти у сумі понад 70 тис дол США.

Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються причетні до злочину особи.

Офіс Генпрокурора