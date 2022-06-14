На Дніпропетровщині ректора університету і підрядника підозрюють у привласненні майже мільйона гривень

Їм інкримінують привласнення коштів і службове підроблення.

Викрили факт привласнення коштів та осіб, причетних до цього, оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції.

За даними правоохоронців, між одним із університетів та підрядною організацію було укладено договір про проведення капітального ремонту навчального корпусу загальною вартістю 7,4 млн грн.

З метою привласнення коштів до офіційних документів систематично вносилися недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та якості використаних матеріалів. За висновками проведеної експертизи сума завданих збитків внаслідок таких дій становить 923 тис. грн.

На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро ректорові одного з університетів області та керівникові підрядної організації поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За скоєне може загрожувати покарання — від семи до дванадцяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Національна поліція України