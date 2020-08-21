На Дніпропетровщині розшукують посадовця, який вимагав з фермера півмільйона гривень (фото)

У 2019 році 54-річний посадовець вимагав кошти за зміну цільового призначення землі, а також припинення судових спорів між ОТГ та фермерським господарством.

Злочинну діяльність представника органу виконавчої влади викрили слідчі Павлоградського відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури.

Чоловік вимагав, щоб гроші були перераховані двома рівними частинами на його рахунок. В рамках досудового розслідування поліцейські задокументували факт отримання хабаря у сумі 250 тисяч гривень.

Також встановлено, що посадовець вніс недостовірні відомості до офіційного документа про самовільне зайняття фермерським господарством земельної ділянки та ненадходження до бюджету територіальної громади коштів за її використання в розмірі понад 500 тисяч гривень.

16 липня цього року слідчим за узгодженням з місцевою прокуратурою чоловіку заочно повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

На даний час поліцейські вживають заходи для встановлення місця перебування Гаврилова Миколи Васильовича та його затримання.

Якщо вам відомо місце перебування підозрюваного прохання звернутися до Павлоградського відділу поліції або за телефонами: (066) 414 57 35; 099 924 51 60 або 102. Анонімність гарантуємо.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського ВП