На Дніпропетровщині судитимуть 5 членів ОЗГ, які на «продажі» неіснуючих авто ошукали громадян на ₴3 млн.

Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох членів організованої злочинної групи за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою).

Встановлено, що з липня 2019 по червень 2020 рр. вказані особи під приводом продажу нових транспортних засобів за заниженою вартістю шахрайським шляхом заволодівали грошовими коштами громадян.

Так, зловмисники орендували офісні приміщення у Павлограді, Новомосковську та Бердянську, розміщували у мережі Інтернет оголошення про продаж автомобілів та після отримання від покупців авансового платежу, який складав 30-50% від вартості товару, припиняли діяльність так званих автосалонів та розпоряджались коштами потерпілих на власний розсуд.

Загалом учасники групи ошукали 21 людину на загальну суму 3 млн грн.

Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури