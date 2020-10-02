На Дніпропетровщині судитимуть фігурантів шахрайської «схеми» із заволодіння нерухомістю

У «оборудках» задіяні адвокатка, нотаріус, державний реєстратор та керівники комерційних структур. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Злочинну «схему» із заволодіння нерухомістю громадян та комерційних структур викрили та задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі обласного управління поліції та прокуратури.

Організувала процес заволодіння майном 36-річна адвокатка та директорка товариства. До протиправної діяльності залучила двох керівників приватних товариств, нотаріуса, підприємця та державного реєстратора.

На підставі фіктивних рішень суду вони отримали право власності на чотири об’єкти – квартиру, два будинки та нежитлове приміщення, які знаходились у законній власності третіх осіб. У подальшому зареєстрували майно вартістю 8,8 мільйонів гривень на підконтрольних осіб – незахищені верстви населення. Надалі примусово їх виселили, а нерухомість продали.

27 серпня організатору та учасникам шахрайської «схеми» слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 3 ст. 28 ч.ч. 3,4 ст. 358 (Підроблення, використання підроблених документів), ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

Департамент стратегічних розслідувань

Національна поліція України