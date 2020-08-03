На Дніпропетровщині судитимуть учасників банди, які «спеціалізувалася» на розбійних нападах на фермерів

В ніч з 23 на 24 квітня цього року поліцейські затримали організатора та учасників банди під час збройного нападу на помешкання фермера. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинуваченим може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

До складу банди входили особи з числа раніше засуджених за скоєння тяжких злочинів. Її лідером був 59-річний мешканець області, який долучив до кримінальної діяльності свого 32-річного сина. Характерною рисою цього угруповання було те, що їхніми жертвами ставали виключно фермери.

Зловмисники ретельно готувалися перед тим, як вийти на «справу» — спостерігали за особою та її будинком, вивчали розпорядок дня, обстежували прилеглу територію на наявність камер відеоспостереження та собак. Також ретельно прораховували шляхи потрапляння до будинку та шляхи відходу. Якщо на подвір’ї були тварини, щоб ті не підіймали галас, за кілька днів до нападу підкидали їм отруту.

В ході процесуальних заходів оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління обласної поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області встановили, що зловмисники готуються до наступного нападу на помешкання фермера у місті Синельникове.

Поліцейські повідомили господаря та влаштували засідку в будинку фермера. Коли зловмисники проникли до будинку, то одразу були затримані спецпризначенцями Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. У кожного учасника при собі була зброя, яку вилучили правоохоронці.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальні акти скеровані до суду. Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч.ч. 3 та 4 ст.187 (розбій), ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувачені знаходяться під вартою. Зловмисникам може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України