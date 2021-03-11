На Дніпропетровщині судитимуть учасників злочинної групи, які ошукали громадян на ₴5,2 млн.

Дніпропетровською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно учасників організованої злочинної групи у складі трьох осіб за шахрайство та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, учасники групи під виглядом надання допомоги в отриманні житла на пільгових умовах за державними соціальними програмами вводили в оману громадян та привласнювали їх грошові кошти, сплачені начебто за участь у програмах.

Для цього обвинувачені використовували підроблені посвідчення, документи, бланки державних установ, які заповнювали від імені уповноважених осіб, а також ставили на документах печатки неіснуючої організації.

Всього у період з 2011 по 2020 роки вони ошукали громадян на загальну суму понад 5,2 млн грн.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури