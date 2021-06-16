На Дніпропетровщині судитимуть заступника начальника відділу поліції за вимагання та одержання 10 000 гривень хабаря

Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно заступника начальника одного з відділів поліції в області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, вказаний співробітник поліції вимагав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 10 000 гривень за безперешкодне ведення фінансово-господарської діяльності (перевезення металобрухту). У разі відмови від «співпраці», правоохоронець залякував проведенням перевірок та протидії зі сторони поліції, які можуть закінчитися притягненням до відповідальності, вилученням майна, тощо.

Під час отримання вказаних коштів зловмисника було викрито правоохоронними органами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Наразі судовий розгляд справи триває.

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