На Дніпропетровщині троє озброєних розбійників скоїли напад на домоволодіння фермера

Група осіб у балаклавах та рукавичках, озброєні пістолетом, гранатою та ножем проникли у будинок 58-річного чоловіка. На місці злочину поліцейські затримали всіх учасників злочинного угруповання.

Злочин стався 31 травня близько опівночі на території домоволодіння у Криворізькому районі. При собі учасники злочинної групи мали пістолет з набоями, гранату і ніж. Всі були одягнути у балаклави та рукавички. Затримання зловмисників відбулось за участі поліцейських кримінальної поліції та слідчого управління за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Наразі троє жителів Дніпропетровської області 24, 27 та 28 років затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру за цією статтею та обрання запобіжного заходу. Також поліцейські встановлюють інших співучасників злочину та перевіряють затриманих на причетність до аналогічних злочинів.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області