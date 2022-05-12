На Дніпропетровщині у наркодилерки вилучили наркотиків і психотропів на 2 мільйони гривень

Мешканка Кривого Рогу займалася збутом «заборонених речовин» через поштові відправлення по всі території країни. Її затримали, коли вона збиралася надіслати чергову партію «товару». Дії фігурантки слідчі кваліфікували як незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах.

27-річна криворіжанка отримувала великі партії наркотиків та психотропів. Фасувала та зберігала їх на орендованій квартирі, яку використовувала як склад та фасувальний цех. Серед пропонованого дилеркою асортименту – канабіс, амфетамін, метамфетамін, «Альфа-PVP», мефедрон та інші. Розфасований «товар» жінка ховала в одяг, який пакувала у посилки та розсилала замовникам через сервіс поштових відправлень по всій країні.

Вчора, 11 травня, оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області спільно зі слідчими Криворізького районного управління поліції затримали жінку поблизу одного із поштових відділень із черговою партією готових до відправлення «заборонених речовин». Під час огляду пакунків поліцейські вилучили розфасований канабіс, метамфетамін та «Альфа-PVP».

Цього ж дня під час невідкладного обшуку в орендованій квартирі дилерки поліцейські виявили ще близько 2 кг «шишок» канабісу, близько 400 г амфетаміну, а також ємності з «Альфа-PVP», мефедроном, мобільні телефони, електронні ваги та пакувальні матеріали. Всі речові докази скерувавали на проведення експертного дослідження.

За попередніми підрахунками, приблизна вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку перевищує два мільйони гривень.

Фігурантку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі готують їй повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За вчинене їй загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Національна поліція України