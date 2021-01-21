На Дніпропетровщині в організації корупційної схеми викрили керівника філії Інституту охорони ґрунтів України

За сприяння у видачі висновків про ґрунтовий покрив земельної ділянки громадяни мали сплачувати посадовцю певну винагороду.

20 січня оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області, слідчі слідчого управління поліції області за процесуального керівництва Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 затримали керівника регіональної філії після отримання ним на банківську картку першої частини неправомірної вигоди – 4000 гривень.

Загалом за заниження показників якості ґрунтів та надання відповідного висновку про ґрунтовий покрив земельної ділянки громадянин мав надати посадовцю 30 000 гривень неправомірної вигоди.

Наразі керівника регіональної філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

До речі, фігуранта вже викривали у хабарництві, він навіть отримав покарання у вигляді одного року виправних робіт, але на підставі Закону України «Про амністію у 2016 році» його було звільнено від призначеного покарання.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України