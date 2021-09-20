На Дніпропетровщині викрили банду поліцейських, які силою вибивали гроші у громадян

Працівники Територіального управління ДБР Полтави викрили організовану злочинну групу, яка майже рік орудувала на Дніпропетровщині. За даними слідства, очолював злочинне угруповання оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. До банди також входило четверо його колег.

Оперативники зафіксували випадки, коли для покращення власної статистики поліцейські застосовували силу до затриманих, аби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали. Але частіше перевертні у погонах доставляли затриманих до управління поліції і там «вибивали» з них кошти. У службових кабінетах вони залякували підозрюваних громадян кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували фізичне насилля, щоб ті заплатили їм «відступні».

В одному з епізодів затриманому чоловіку одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень хабаря.

Якщо ж у затриманих із собою не було потрібної суми, їх змушували телефонувати рідним або друзям, щоб позичити гроші. Також пропонували оформити швидкий кредит в інтернет-мережі. Затриманих відпускали лише тоді, коли отримували потрібні суми.

П’ятеро поліцейських підозрюються у перевищенні влади працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалось насильством, а також у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Державне бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Національної поліції проводить системну роботу щодо очищення лав Нацполіції від нечистих на руку правоохоронців. З початку 2021 року вже понад 400 співробітникам поліції повідомлено про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід — УСБУ Дніпропетровської області.

ДБР