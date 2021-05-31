На Дніпропетровщині викрили групу чоловіків у розповсюдженні дитячої порнографії

Через мережу Інтернет, з використанням файлообмінників, зловмисники здійснювали розповсюдження фото та відео з елементами порнографічної продукції.

Як з’ясувалося, троє мешканців Дніпра, віком від 47 до 58 років, протягом 2020-2021 років здійснювали розповсюдження дитячої порнографії через Інтернет.

Слідчі заходи проходили за участю слідчих слідчого управління, співробітників управління міграційної поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області. За місцем мешкання чоловіків правоохоронці провели три санкціоновані судом обшуки. В результаті вилучили 36 жорстких дисків, системний блок, Wi-Fi роутери, зовнішні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски, мобільний телефон та предмет, схожий на пістолет.

Все вилучене направлено на проведення відповідних експертиз. За результатами дослідження буде вирішено питання про вручення повідомлення про підозру чоловікам.

Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 301-1 (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області