На Дніпропетровщині викрили наркозбувачів та ліквідували Telegram-канал з продажу психотропів

Організували наркобізнес 34-річний чоловік та 28-річна жінка. Через мережу Інтернет, а також шляхом «закладок», вони розповсюджували наркотичні та психотропні речовини.

25 березня за місцем мешкання зловмисників у м. Кам’янське поліцейські провели ряд обшуків. В ході слідчих заходів вони вилучили 12 сліп-пакетів метамфетаміном, два мобільні телефони, електронні ваги, два сліп-пакети з психотропною речовиною «PVP», два згортки з канабісом та пристрій для куріння канабісу.

За цінами «чорного» ринку вартість вилучених речовин складає близько 25 тисяч гривень.

Слідчі дії проводилися працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області спільно з УБН в Луганській області ДБН НП України за участю слідчого м. Кам’янське, під процесуальним керівництвом Кам’янської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також, 27 березня у м. Кривий Ріг правоохоронці управління боротьби із наркозлочинністю Дніпропетровщини затримали двох підозрілих чоловіків. Ними виявилися місцеві жителі, віком 22 і 28 років. Під час обшуку у них виявили та вилучили сліп-пакети із канабісом.

За цінами «чорного ринку» вартість вилучених наркозасобів складає близько 8 тисяч гривень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

В обох випадках вилучені речові докази направлено на проведення експертизи. За результатами дослідження зловмисниками буде повідомлено про підозру. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області