На Дніпропетровщині викрили угруповання шахраїв, які фіктивно працевлаштовували та отримували позики

Зловмисники ошукали 11 громадян на суму понад пів мільйона гривень. Організаторці та її трьом спільникам уже повідомлено про підозру.

Викрили учасників злочинної групи та отримали докази їхньої причетності до злочинної діяльності оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Нацполіції разом із колегами-правоохоронцями.

Як було встановлено, організувала шахрайську схему мешканка Нікополя, у спільники залучила трьох осіб. Відповідно до розробленого плану, в газетах та мережі Інтернет розміщували оголошення про прийом на роботу. Надалі отримували від громадян необхідні документи та укладали з ними фіктивні трудові договори з усіма анкетними та іншими даними. Потім на підставі отриманої інформації онлайн оформлювали на потерпілих позики у різних фінустановах.

Вчора, 28 грудня, слідчі відділення поліції № 5 Дніпровського райуправління поліції повідомили організаторці та трьом учасниками злочинної групи про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Упродовж серпня 2020 року жовтня 2021 року зловмисникам вдалося ошукати 11 громадян та заволодіти їхніми коштами на суму понад пів мільйона гривень.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За скоєне їм може загрожувати від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Правобережна окружна прокуратура міста Дніпра.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України