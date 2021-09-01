На Дніпропетровщині за незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів судитимуть поліцейського

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно співробітника одного з райуправлінь поліції Головного управління Національної поліції в області за незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, поліцейський, застосовуючи психологічний тиск, намагав ся примусово передати автомат «АКСУ-74» та 387 бойових патронів, якими розпоряджався без передбаченого законом дозволу, на тимчасове зберігання оперуповноваженому того ж підрозділу поліції.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювалось слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Дніпропетровської обласної прокуратури