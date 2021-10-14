На Дніпропетровщині за пограбування жінки затримали неповнолітнього хлопця

Під час сутички потерпіла випустила з рук мобільних телефон, побачивши це один із учасників конфлікту схопив його та втік.

Проведеними слідчими заходами поліцейські встановили, що 5 жовтня, близько 3-ї години ночі на території залізничного вокзалу станції Верхівцеве між 14-річної дівчиною з однієї компанії та 26-річної жінки з другої компанії виникла суперечка. В ході конфлікту неповнолітня штовхнула в спину потерпілу, від чого та впала і вронила на землю мобільний телефон. Побачивши це, приятель дівчини підбіг до жінки, швидко схопив мобільний телефон та почав тікати. Потерпіла намагалася наздогнати хлопця, однак підозрюваний втік.

Проведеними заходами поліцейські відділення поліції № 3 Кам’янського РУП затримали хлопця. Ним виявився 15-річний місцевий житель.

Викрадений мобільний телефон повернули власниці.

12 жовтня за погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою в Дніпропетровській області підлітку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції