На Дніпропетровщині за вбивство жінки поліцейські затримали двох чоловіків

Під час конфлікту підозрювані побили потерпілу до смерті.

21 листопада, опівночі, до поліції звернувся 38-річний чоловік та повідомив, що поблизу будинку виявив тіло своєї співмешканки з численними тілесними ушкодженнями.

Опитавши односельців та чоловіка загиблої поліцейські встановили, що напередодні біля магазину між подружжям та двома чоловіками 18 та 20-років виникла сварка. Однак, після недовгого з’ясування стосунків всі учасники конфлікту розійшлися по своїм справам.

Також, при проведенні слідчих дій поліцейські з’ясували, що ввечері, підозрювані знову навідалися до подружжя. Чоловіка вдома не застали, тому вирішили поспілкуватися з 40- річною жінкою. Між чоловіками та потерпілою знову спалахнула сварка, під час якої нападники побили потерпілу. Від отриманих травм жінка померла. Нападники з місця злочину втекли.

Проведеними розшуковими заходами, менш ніж за добу, поліцейські відділення поліції № 7 Кам’янського РУП встановили місце перебування підозрюваних.

Чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою їм повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам’янського районного управління поліції