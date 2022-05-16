На Дніпропетровщині за вимагання затримали правоохоронців, яких вже судять за подібні злочини

Слідчі ДБР затримали трьох оперуповноважених одного із районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. Вони раніше у складі банди вибивали гроші в людей і після поновлення на службі взялися за старе.

Минулого року працівники ДБР викрили злочинне угрупування, яке для покращення власної статистики застосовувало силу до затриманих, аби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали. «Перевертні у погонах» доставляли затриманих до управління поліції і там «вибивали» з них кошти. У службових кабінетах вони залякували підозрюваних громадян кримінальною відповідальністю, морально тиснули, а також застосовували фізичне насилля, щоб ті заплатили їм «відступні».

У вересні 2021 року слідчі ДБР скерували до суду обвинувальні акти стосовно п’яти правоохоронців, які входили до цієї банди. Нині справа перебуває у судовому розгляді. Тим часом поліцейські через суд домоглися поновлення на службі.

12 травня 2022 року ДБР вкотре затримало їх на гарячому. Цього разу троє поліцейських вимагали 30 тис. грн неправомірної вигоди у родички чоловіка, який був фігурантом кримінального провадження стосовно зберігання наркотиків. За гроші правоохоронці обіцяли «вирішити» проблеми з можливою кримінальною відповідальністю.

Затриманим вже повідомлено про підозру за прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.

ДБР