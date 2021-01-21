На Дніпропетровщині заступнику голови РДА та його спільникам повідомили про підозру у привласненні мільйонів гривень

Спільно з підприємцем та інженером-землевпорядником вони привласнили 4,3 млн грн під час проведення інвентаризації земель району. На момент учинення злочину посадовець виконував обов’язки голови райдержадміністрації.

Протиправну діяльність викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції, слідчі обласного управління Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Встановлено, що тодішній голова РДА впливав на членів тендерного комітету для перемоги в закупівлі підконтрольного підприємства. Відтак, у січні 2019 року між РДА та ФОП було укладено договір про проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, їхньої грошової оцінки та виготовлення документації із землеустрою. Вартість робіт становила 4,3 млн грн, виконавцем стала субпідрядна організація, де працював згаданий інженер-землевпорядник.

Згодом з’ясувалося, що погоджена в. о. голови РДА документація не відповідала вимогам чинного законодавства – частина закуплених послуг була виконана раніше, у кошторисі робіт посилалися на нечинні документи, а райдержадміністрація взагалі не мала права проводити грошову оцінку земель державної та комунальної власності. Також керівник субпідрядної організації не знав про виконання будь-яких робіт та не підписував про це жодних документів, а інженер-землевпорядник скористався печаткою субпідрядної організації та завірив роботи, що фактично не виконувалися.

У результаті державі було завдано 4,3 млн грн збитків, що підтверджено економічною експертизою.

Дізнавшись про можливість перевірки згаданої документації, зловмисники спробували погодити її в Держслужбі з питань геодезії, картографії та кадастру, однак отримали 41 відмову.

19 січня трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України