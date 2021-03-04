На Дніпропетровщині засуджено до довічного позбавлення волі вбивцю-ґвалтівника

Синельниківським міськрайонним судом винесено вирок 25-річному чоловікові за скоєння умисного вбивства та задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ч.2 ст.115 та ч.3 ст.153 КК України).

Так, у лютому 2018 року молодий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проходив повз будинок односельчанки. Незважаючи на те, що чоловік з жінкою не були знайомі, між ними виник конфлікт, в ході якого обвинувачений побив потерпілу кулаками по обличчю та тулубу, а згодом почав душити, доки вона не втратила свідомість.

На шум вийшла бабуся потерпілої (жінка 1939 року народження), яка стала свідком злочину. З метою приховання скоєного, зловмисник наніс жінці удари ногами та табуретом, від яких остання померла.

Згодом, користуючись безпорадним станом онуки (коли потерпіла вже не подавала ознак життя), чоловік зґвалтував її неприродним способом. Через деякий час жінка померла.

Свою вину підсудний не визнав, проте її повністю доведено Синельниківською місцевою прокуратурою. Суд призначив йому покарання вигляді довічного позбавлення волі.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури