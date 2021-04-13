На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який пропонував 5000 доларів за непритягнення до відповідальності*

Оперативники внутрішньої безпеки Нацполіції одержали повідомлення від працівника Криворізького районного управління поліції про висловлення йому пропозиції хабаря. Неправомірну вигоду обіцяв надати фігурант кримінального провадження, розпочатого за фактом крадіжки.

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ рапортував старший оперуповноважений Криворізького РУП. Поліцейський доповів про те, що 29-річний мешканець Кривого Рогу звернувся до нього з пропозицією надати хабаря – 5 000 доларів США – за можливість уникнення кримінальної відповідальності за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Матеріали розгляду звернення внутрішня безпека НПУ направила до Криворізької центральної окружної прокуратури, де розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Органом досудового розслідування визначено слідчий відділ Криворізького РУП.

Оперативники УДВБ НПУ та слідчі поліції затримали чоловіка, який надав поліцейському у службовому кабінеті першу частину від раніше запропонованої суми – 500 доларів США та 14 000 гривень. Під процесуальним керівництвом прокуратури фігурантові готується вручення підозри, до суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу. За підкуп службової особи криворіжцю загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України