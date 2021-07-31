На Дніпропетровщині затримали двох чоловіків, які скоїли розбійний напад на поштове відділення

Погрожуючи пістолетом та гранатою зловмисники спричинили працівниці тілесні ушкодження, після чого заволодівши майже 4 тис. гривень втекли.

Розбійний напад стався 17 червня о 8 годині ранку у селі Капулівка Нікопольського району. Провівши ряд оперативних заходів правоохоронці встановили підозрюваних у злочині осіб. Ними виявилися 24- та 34-річні мешканці сусіднього міста Покров, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Одного із зловмисників правоохоронці затримали в м. Одесса, а іншого за місцем мешкання у Покрові. На підставі ухвали суду поліцейські Нікопольського РУП провели санкціоновані судом обшуки за місцем мешкання обох фігурантів, в ході яких виявили два пістолети та гранату «РГД-5».

Зброю та боєприпаси вилучено та направлено на дослідження.

29 та 30 липня чоловікам повідомлено про підозру за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання останнім запобіжного заходу – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП