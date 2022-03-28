На Дніпропетровщині затримали на хабарі посадовицю екоінспекції

Попри те, що війна об’єднала всіх навколо однієї мети, жінка займалася лише власним збагаченням. Затримали фігурантку учора, 27 березня, оперативники обласного управління стратегічних Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.

Як встановили поліцейські, начальниця відділу екоінспекції одного з округів займалася вимаганням та отриманням неправомірної вигоди. Від підприємця фігурантка вимагала гроші за непритягнення його до відповідальності за виявлені порушення під час перевірки.

Учора, 27 березня, оперативники поліції затримали керівницю відділу екоінспеції під час отримання майже 37 тис. грн.

Зловмисниця затримана у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу Україні. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура, слідство — ДБР.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України