На Дніпропетровщині затримали рецидивіста, який влаштував погром на цвинтарі

На Дніпропетровщині чолові руйнував пам’ятники на кладовищі

У селі Писанці Покровського району Дніпропетровщини чоловік здійснив наругу над пам’ятниками на кладовищі, передає Depo.Дніпро з посиланням на Покровську територіальну громаду.

До правоохоронців надійшло повідомлення від чоловіка, що невідома особа пошкодила пам’ятники його батьків. Поліцейськими офіцерами громади під час виїзду на місце вчинення злочину було зафіксовано руйнування двох пам’ятників.

Виявилося, що це не перше правопорушення такого типу, вчинене громадянином. За попереднім фактом наруги над могилами справа передана до суду, по другому факту проводяться слідчі дії. За черговим фактом вчинення злочину відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.