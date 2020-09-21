На Дніпропетровщині затримано членів злочинного угруповання з міжрегіональними зв’язками

Затримані підозрюються у ряді озброєних розбійних нападів на фермерів області.

Затримання 2-х нападників відбулось 21 вересня за силової підтримки спецпідрозділу КОРД , співробітниками слідчого відділу Синельниківського ВП, Департаменту та управління карного розшуку під процесуальним керівництвом прокуратури м. Синельникове.

Як встановили поліцейські, зловмисники причетні до ряду розбійних нападів на домоволодіння та фермерські господарства, скоєних протягом останніх двох років. Під час нападів вони погрожували потерпілим вогнепальною зброєю, пересувалися на автомобілях з підробленими номерними знаками й одягалися у камуфльований одяг і балаклави.

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій), поліцейські провели обшуки за місцями проживання зловмисників, у гаражах та автомобілях. В результаті правоохоронці вилучили нарізну і гладкостольну зброю, гранати, мобільні телефони, автомобільні номерні знаки і камуфльований одяг.

21 вересня обох чоловіків затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про вручення їм повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Наразі слідчі збирають докази для встановлення всіх фактів злочинної діяльності затриманих.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області