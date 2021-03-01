На Дніпропетровщині затримано на хабарі чотирьох посадовців: двох голів ОТГ, голову РДА та головного архітектора

Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали зловмисники, сягає майже 300 тисяч гривень За гроші обіцяли вирішити різного роду питання: від дозволів на польоти повітряних куль до зміни цільового призначення земель.

Викрили чотирьох хабарників оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Одного із голів об’єднаної територіальної громади затримали під час отримання ним 20 000 гривень, які перерахували на банківську картку. Загальна сума ж, яку вимагав фігурант за надання дозволу на польоти повітряних куль на території громади – 2 500 доларів США.

Голова іншої ОТГ Дніпропетровщини за 50 000 гривень обіцяв підприємцю позитивне рішення про надання в оренду землі під розміщення на території сільради зовнішніх рекламних носіїв. Встиг отримати лише перший «транш». Після перерахування на його карту 3 000 гривень чоловіка затримали.

Третій фігурант – головний архітектор однієї із райдержадміністрацій в області. Він вимагав 40 000 гривень неправомірної вигоди також за вирішення питання з дозволами на розміщення рекламних конструкцій на території однієї із ОТГ. Затримали зловмисника після отримання ним на картковий рахунок 16 000 гривень.

Останній з викритих 26 лютого зловмисників – голова тієї ж РДА. Посадовиця вимагала 5 000 доларів США неправомірної вигоди. За таку суму обіцяла допомогти зі зміною цільового призначення 2га земельної ділянки з «ведення особистого селянського господарства» на «індивідуальне садівництво». Затримали зловмисницю після того, як вона отримала 5 000 гривень на паливну картку однієї із мережевих АЗС.

Наразі всім чотирьом згаданим зловмисникам слідчі повідомили про підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України