На Дніпропетровщині жінка намагалася «відкупитися» від кримінальної відповідальності

Мешканка Дніпропетровської області, сподіваючись уникнути кримінальної відповідальності, запропонувала слідчому поліції хабар. Про корупційні наміри зловмисниці правоохоронець відразу повідомив внутрішню безпеку НПУ.

До Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про спробу підкупу слідчого одного з відділень Дніпровського районного управління поліції Дніпропетровщини.

До поліцейського з пропозицією надання йому неправомірної вигоди звернулася жінка — фігурантка кримінального провадження, розпочатого за ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За непритягнення до кримінальної відповідальності вона запропонувала старшому лейтенанту поліції тисячу доларів США «відкупних».

Оперативники УДВБ НПУ разом зі слідчими районного управління поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали жінку під час передачі поліцейському частини від обіцяної суми -10 тисяч гривень. Гроші вилучено.

За надання службовій особі неправомірної вигоди — ч.3 ст.369 КК України — фігуранці готується вручення підозри. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України