На Дніпропетровщині злочинна група директорів підприємств привласнила понад ₴4,5 млн. бюджетних коштів

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України шістьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів та службовому підроблені (ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України).

Так, між комунальним підприємством Дніпровської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку укладено кредитний договір щодо виділення коштів на реалізацію інвестиційної програми з підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах міста Дніпра.

За результатами міжнародного тендеру генеральним підрядником визначено азербайджанську компанію, яка діє на території України через зареєстроване відкрите акціонерне товариство.

За даними слідства, голова представництва вказаного відкритого акціонерного товариства, директор комунального підприємства, директор ТОВ, фізична особа-підприємець та ще двоє громадян, діючи у складі організованої групи, у період з серпня 2019 по лютий 2020 рр. заволоділи бюджетними коштами, виділеними на виконання ремонтних робіт у двох дитячих садочках та школі.

Так, зловмисники внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт щодо влаштування м’якої покрівлі на об’єктах із застосуванням утеплювального шару монолітного пінобетону, який не відповідає проектній документації, внаслідок чого зайво отримали кошти у сумі понад 4,5 млн грн.

Наразі всім шістьом учасникам групи повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури