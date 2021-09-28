На Дніпропетровщині злочинне угруповання заволоділо землями держвласності на ₴5 млн.

Серед обвинувачених – екскерівник облдержадміністрації, директор та працівник державного підприємства, керівник структурного підрозділу Фонду державного майна та місцевий мешканець. Останній і організував діяльність угруповання.

Діяльність угруповання та незаконну «схему» приватизації земельної ділянки держпідприємства викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області та слідчі слідчого управління обласної поліції. Поліцейські встановили, що організував «схему» місцевий мешканець. У спільники залучив колишнього керівника обласної державної адміністрації, директора та працівника державного підприємства – сина організатора, та керівника структурного підрозділу Фонду державного майна.

Відповідно до розробленого зловмисниками плану спочатку на одного з учасників групи оформили приватне підприємство, потім державне підприємство як єдиний майновий комплекс передали зі сфери управління ОДА до структурного підрозділу Фонду держмайна та виставили на аукціон. Надалі на підставі договору купівлі-продажу та всупереч чинному законодавству за новим власником, окрім комплексу, незаконно зареєстрували право на постійне користування і 131 га землі. Згідно зі ст. 28 ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» до покупця не переходить право постійного користування земельною ділянкою.

Таким чином, придбавши єдиний майновий комплекс за ціною понад 420 тис. грн, зловмисники незаконно заволоділи земельними ділянками вартістю понад 5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Бабушкінского районного суду м. Дніпропетровська.

Дії організатора та трьох фігурантів кваліфіковані одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

— зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364);

— службове підроблення (ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 366);

— службова недбалість (ч. 2 ст. 367);

— викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження (ч. 2 ст. 357);

— самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ч. 2 ст.197-2);

— несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч. 3 ст. 362).

Колишньому керівникові облдержадміністрації інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Дніпропетровська обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України