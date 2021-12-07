На Дніпропетровщині злочинну групу викрили у привласненні мільйона гривень за допомогою скімінгу

Зловмисники встановлювали скімінгове обладнання на POS-термінали для зчитування даних банківських карток громадян. Далі фігуранти виготовляли дублікати карток та обготівковували гроші потерпілих. За скоєне їм може загрожувати до шести років ув’язнення.

Протиправну діяльність п’ятьох жителів Кам’янського викрили працівники управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції.

Розробили злочинну схему 31-річний та 29-річний чоловіки та залучили до неї трьох знайомих. Фігуранти тимчасово працевлаштовувалися у заклади харчування та роздрібної торгівлі, в яких для розрахунку клієнтів використовувалися POS-термінали. Надалі зловмисники приховано встановлювали в цих закладах скімінгові пристрої, а також самостійно виготовлені POS-термінали.

Під виглядом здійснення розрахунку клієнтів через POS-термінали фігуранти копіювали інформацію з банківської картки, а також записували PIN-коди. Зібрану інформацію учасники групи використовували для виготовлення дублікатів банківських карток потерпілих. Згодом скомпрометовані картки використовували для доступу до інтернет-банкінгу, а відтак збільшували кредитні ліміти та переводили гроші на підконтрольні рахунки. У подальшому знімали готівку у банкоматах, купували товари та оформлювали кредити на потерпілих.

За попередніми даними, зловмисники скомпрометували близько 200 банківських карток. Загальна сума збитків становить мільйон гривень.

Працівники поліції провели обшуки в оселях фігурантів, а також у закладах, де учасники групи використовували обладнання для зчитування інформації з банківських карток. Вилучено скімери, POS-термінали, підроблені картки та комп’ютерну техніку.

Організатору та співорганізатору групи вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм може загрожувати до шести років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри іншим учасникам групи.

Департамент кіберполіції Національної поліції України