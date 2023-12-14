На Дніпропетровщині 31-річний зловмисник забив дівчину до смерті і вирішив інсценувати її загибель нібито в ДТП

13 грудня близько 8:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із селищ Кам`янського району біля дороги виявили тіло 21-річної місцевої жительки з тілесними ушкодженнями. На місце пригоди одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Кам`янського РУП.

Поліцейські за кілька годин встановили обставину злочину та затримали підозрюваного. Ним виявився 31-річний місцевий житель.

Як було з`ясовано злочин стався 11 грудня. Потерпіла перебувала в гостях, де у неї виник конфлікт з 31-річним чоловіком. Під час сутички нападник завдав дівчині численні тілесні ушкодження. Після скоєного зловмисник ліг спати, а загиблу дівчину залишив в іншій кімнаті. Наступного дня, фігурант виніс тіло на узбіччя дороги аби інсценувати ДТП.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з Жовтоводською окружною прокуратурою йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід-тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Кам`янського РУП