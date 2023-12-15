На Дніпропетровщині 42-річного чоловіка затримали за спричинення тяжких тілесних ушкоджень знайомій

Нападник побив 62-річну потерпілу у власному будинку. Жінку госпіталізували з травмами до лікарні.

Злочин стався 10 грудня в одному з приватних будинків у с. Привільне Дніпровського району. Чоловік завітав у гості до знайомої, де під час спілкування між ними виникла сварка. Зловмисник, не витримавши агресії, побив жінку руками і ногами та пішов з оселі.

Проведеними заходами працівники відділення поліції №9 Дніпровського районного управління поліції затримали нападника. Ним виявився 42-річний житель Солонянського району.

14 грудня слідчі вручили затриманому повідомлення про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження)

Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського РУП